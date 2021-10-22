Дагестан поставил новый рекорд по количеству собранного винограда

Дагестанские виноградари поставили новый рекорд по собранному урожаю солнечной ягоды, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"На переработку в этом году направлен рекордный объем винограда - 150 тыс т, в прошедшем 2020 году было собрано на 5 тыс т меньше", - сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Помочь собрать рекордный урожай дагестанским аграриям помогли современные технологии, в том числе - капельное орошение, которым сегодня оборудовано в Дагестане более 3 тыс га виноградников, - поведали в пресс-службе регионального Минсельхоза.