Киргизские офицеры учатся управлять Bayraktar TB2

Киргизия собирается закупить турецкие беспилотники Bayraktar TB2 для повышения собственной обороноспособности. Председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сообщил, что военнослужащие, которые будут управлять БПЛА уже поехали в Турцию на обучение.

Телерадиокомпания Турции TRT World со ссылкой на Ташиева сообщает, что Азербайджан, Украина, Катар, Ливия, Марокко, Польша, Тунис - это лишь некоторые из государств, которые закупили турецкие беспилотники. ”В данный момент Турция создает для нас вооруженные беспилотники Bayraktar. Они есть только у пяти стран. Мы тоже станем обладателями этих дронов. Беспилотники скоро появятся в нашей стране”, - заявил Ташиев.

Анкара не объявляет о переговорах с другими странами по поводу возможных продажах дронов, в то время как несколько государств заявили о своей готовности закупить турецкие беспилотники. Недавно парламент Албании утвердил дополнительный бюджет на поставку турецких БПЛА.

Ташиев подчеркнул, что Киргизия также закупила российские беспилотники ”Орлан-10” и около 40 бронемашин из Объединенных Арабских Эмиратов.

В свою очередь президент Киргизии Садыр Жапаров объявил, что планируется обновить арсенал вооруженных сил следующей весной, и уже планируются новые закупки. ”Мы ни с кем не конфликтовали последние 30 лет. Мы не захватывали чужие земли с оружием в руках, и не собираемся поступать так в дальнейшем. Но если будет попытка оккупации наших земель, ответ будет жестким”, - сказал Жапаров.

Турецкие беспилотники доказали свою эффективность в районах боевых действий в таких странах, как Ливия, Сирия и в ходе Карабахской войны между Азербайджаном и Арменией. Министр иностранных дел Великобритании Бен Уоллес назвал их использование ”ключевым” в зонах активных боевых действий. Турция также использует беспилотники и высокоточные ракеты в антитеррористических операциях в Сирии и в Ираке.