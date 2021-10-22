Псаки: США присоединятся к межафганским консультациям в формате расширенной тройки

США планируют работать по ситуации в Афганистане в формате расширенной тройки с участием России в будущем, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на просьбу прокомментировать прошедшее в Москве третье заседание консультаций по Афганистану.

"Соединенные Штаты поддерживают эти переговоры. Мы не смогли принять участие по причинам логистики. Мы считаем, что расширенная тройка - а именно таким является этот формат - является эффективным и конструктивным форумом", - цитирует ее ТАСС.

Псаки уточнила, что Вашингтон надеется присоединиться к этому формату (Россия, США, Китай, Пакистан) в будущем.

Пресс-секретарь Белого Дома добавила, что Америка, как и раньше, полностью привержена оказанию помощи афганскому народу, а также обеспечению возможности желающим покинуть Афганистан.