Врио главы правительства Дагестана встретился с Абдулрашидом Садулаевым

Врио премьер-министра Дагестана Абдулпатах Амирханов провел встречу с борцом двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым.

Отмечается, что Амирханов поздравил спортсмена с победой на чемпионате мира по спортивной борьбе в Осло.

"Ты в очередной раз подтвердил титул лучшего в своём деле. Мы гордимся тобой и победами всех наших спортсменов, которые прославляют Дагестан на весь мир. Для подрастающего поколения вы — живые примеры того, как своим терпением и упорством можно добиться многого. Глядя на вас, наша молодежь воспитывается на правильных примерах, идет в спорт, укрепляет здоровье и дух", - приводит его слова РИА Дагестан.

В ходе встречи Садулаев поделился своими впечатлениями от участия на мировом первенстве, а также рассказал о своих планах на будущее.

Амирханов, в свою очередь, пожелал борцу успехов, здоровья, а также заверил в поддержке в реализации инициатив.