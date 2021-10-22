Новый роман Харатишвили опубликуют в США

Крупнейшее издательство США HarperCollins купило авторские права на еще неизданный роман грузинской писательницы Нино Харатишвили.

Роман "Пятно света" это история о четырех грузинских девушках, которые в 90-е годы прошлого века живут в одном из итальянских двориков исторического района Сололаки в Тбилиси. В книге подробно описана атмосфера того времени.

"Грузинская литература такого не помнит! Это событие, с которым можно поздравить не только Нино, это прекрасная возможность для грузинской литературы!"- отметила представитель тбилисского издания "Интеллект" Гванца Джобава в Facebook.

Также права на "Пятно света" приобрели уже девять стран. В Грузии роман выйдет весной 2022 года.

Нино Харатишвили живет и работает в Германии, самые известные ее произведения "Жужа", "Мой нежный близнец", "Земля первых вещей".