Туристы отказываются от закрывшегося от ковида Севастополя

Ограничения, которые ввели на вынужденные выходные власти крымского Севастополя, отпугнули туристов, желающих отдохнуть в эти дни в городе, - сообщили в пресс-службе городского правительства.

"Ограничения приняты совсем недавно, но увеличение бронирования официальных мест размещения в Севастополе в период с 30 октября по 7 ноября на сегодняшний день не фиксируется, а в некоторых местах размещения, наоборот, увеличилось количество отменены брони", - говорится в сообщении городского управления по туризму, передает "Интерфакс".

Напомним, с 30 октября по 7 ноября рестораны, салоны красоты, кинотеатры, музеи и другие учреждения сферы услуг Севастополя будут закрыты, в городе введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.