Малый театр показал Островского и Фонвизина в Чечне

Государственный академический Малый театр показал в Грозном спектакли "Не все коту масленица" и "Недоросль", рассказали в пресс-службе Чеченского государственного драматического театра им. Х Нурадилова, на сцене которого состоялись представления.

"Гастроли проходят в рамках федерального направления "Больших гастролей". Они продлятся до 23 октября", - цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе театра добавили, что 29 октября Чеченский государственный драматический театр покажет комедию "Женитьба", поставленную по пьесе Николая Гоголя.

Напомним, спектакли Малого театра прошли на сцене Дагестанского государственного русского театра им. М. Горького в Махачкале.