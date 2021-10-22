Главная » Новости
Азербайджан Иран

"Кофеман" обокрал супермаркет в Минводах

&quot;Кофеман&quot; обокрал супермаркет в Минводах

Молодой житель Кисловодска совершил кражу из супермаркета, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"Нехватку одиннадцати упаковок кофе обнаружили сотрудники магазина, один из которых заявил о краже в полицию", - сказано в нем.

На месте ЧП правоохранители опросили возможных свидетелей, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения, запечатлевших момент кражи.

Злоумышленником оказался 26-летний житель Кисловодска. Его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, пояснив, что кофе он перепродал на рынке, а полученные деньги потратил на личные нужды.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

830 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!