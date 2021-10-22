Власти Сочи опробуют одностороннее движение в Красную Поляну

В Сочи в тестовом режиме введут одностороннее движение на двух трассах - новая схема проезда начнет действовать с 10:00 22 октября, - сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

Движение в сторону Красной Поляны со стороны центра Адлера с 6 км по 32 км будет осуществляться по двум полосам трассы Адлер - ГЛК "Альпика-Сервис", а обратно - по федеральной дороге А-149 Адлер - Красная Поляна, при этом с начала обеих трасс по 6 км, а также от 32-го км в направлении Красной Поляны движение останется двухсторонним, - передает портал Юга.ру.

Как полагают специалисты, нововведение позволит обеспечить безопасность на этих дорогах в преддверии осенних каникул и зимнего лыжного сезона. Горадминистрация внесет соответствующие изменения и в городские маршруты общественного транспорта, оставив доступными для проезда автомобилей экстренных служб и частного транспорта все действующие съезды и мостовые переходы между двумя трассами.