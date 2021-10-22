Бывшего главу ингушского Экажево заподозрили в махинациях с землей

Ингушские следователи возбудили уголовное дело по материалам регионального управления ФСБ и полиции в отношении бывшего главы администрации сельского поселения Экажево – его подозревают в превышении полномочий при оформлении земель, - сообщили в пресс-службе СУСКР по региону.

"В феврале 2009 года подозреваемый незаконно выдал выписки из постановления администрации Назрановского района 15 жителям республики для строительства индивидуальных жилых домов", - полагает следствие, передает "Интерфакс".

Выписки послужили основанием для регистрации управлением Росреестра на их имя права собственности на земли, - рассказал представитель следственного главка.

Информированный источник сообщил, что речь идет об экс-руководителе администрации Экажево Аюпе Угурчиеве, - сообщает агентство, поясняя, что не располагает официальным подтверждением этой информации.