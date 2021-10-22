"Астана" опровергла уход тренера Тихонова

Казахстанский клуб "Астана" прокомментировал информацию об отставке главного тренера Андрея Тихонова, опубликованную некоторыми СМИ.

"Клуб заявляет, что данная информация не соответствует действительности: команда в штатном режиме продолжает тренировочный процесс и подготовку к играм в чемпионате и Кубке Казахстана", - сказано в заявлении.

В пресс-службе просят доверять информации, опубликованной только на официальном сайте клуба.

Также в "Астане" заявили, что слухи о переговорах со специалистом из Сербии Срджаном Благоевичем не являются достоверными.