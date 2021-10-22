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"Астана" опровергла уход тренера Тихонова

сайт ФК "Астана"
сайт ФК "Астана"

Казахстанский клуб "Астана" прокомментировал информацию об отставке главного тренера Андрея Тихонова, опубликованную некоторыми СМИ.

"Клуб заявляет, что данная информация не соответствует действительности: команда в штатном режиме продолжает тренировочный процесс и подготовку к играм в чемпионате и Кубке Казахстана", - сказано в заявлении.

В пресс-службе просят доверять информации, опубликованной только на официальном сайте клуба.

Также в "Астане" заявили, что слухи о переговорах со специалистом из Сербии Срджаном Благоевичем не являются достоверными.

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Вестник Кавказа

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