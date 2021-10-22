Ремонт дороги Хучни - Халаг завершится к концу года

Строительные работы на автодороге Хучни - Халаг в Табасаранском районе Дагестана завершат к концу 2021 года, сообщает пресс-служба районной администрации.

"В Табасаранском районе по республиканской программе продолжаются ремонт и строительство автомобильных дорог. В настоящее время проводятся ремонтные работы на автодороге Хучни - Халаг на участке 0-3 км. Дорожники планируют завершить работы к концу года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет благоустройство тротуара длиной 840 м.

По окончании этого этапа рабочие начнут укладывать асфальт, после чего останется лишь нанести дорожную разметку и поставить знаки, добавили в пресс-службе.