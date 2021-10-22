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Работающие с девочками спортшколы получат миллионный грант от РФС

Работающие с девочками спортшколы получат миллионный грант от РФС

Российский футбольный союз (РФС) учредил грантовую программу, направленную на развитие женского футбола в стране. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

В конкурсе примут участие обладающие статусом Детского футбольного центра школы, в которых обучаются как минимум 50 девочек, и тренирует их не менее двух тренеров.

Победившие в конкурсе школы получат грант в размере 1 млн рублей. Эти деньги можно будет потратить на вовлечение девочек в футбол и обеспечение их тренировок.

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