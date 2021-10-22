Центр организации дорожного движения скоро откроется в Ставрополе

В Ставрополе скоро заработает Центр организации дорожного движения. Такое сообщение опубликовано на сайте администрации города.

В помещении уже установили мебель, до конца месяца там появится видеостена с мониторами и шесть автоматических рабочих мест.

Современный инструмент управления дорожно-транспортной инфраструктурой Ставрополя откроется в рамках первого этапа внедрения интеллектуальной транспортной системы. Благодаря ему можно будет дистанционно контролировать и управлять движением автотранспорта, автоматически выявлять нештатные ситуации, следить за состоянием улично-дорожной сети.