Центр организации дорожного движения скоро откроется в Ставрополе
В Ставрополе скоро заработает Центр организации дорожного движения. Такое сообщение опубликовано на сайте администрации города.
В помещении уже установили мебель, до конца месяца там появится видеостена с мониторами и шесть автоматических рабочих мест.
Современный инструмент управления дорожно-транспортной инфраструктурой Ставрополя откроется в рамках первого этапа внедрения интеллектуальной транспортной системы. Благодаря ему можно будет дистанционно контролировать и управлять движением автотранспорта, автоматически выявлять нештатные ситуации, следить за состоянием улично-дорожной сети.
Вестник Кавказа
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