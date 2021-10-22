Ушел из жизни ханенде Джанали Акберов

Знаменитый исполнитель мугама и народных песен, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Азербайджана Джанали Акберов скончался сегодня на 81-м году жизни, об этом рассказал его сын Сабир Акберов.

Джанали Акберов появился на свет в 1940 году в селе Тукевиля Лянкаранского района. Он интересовался мугамами с детства, и началам этого древнего азербайджанского искусства его учил отец - ханенде Ханали.

Затем Акберов окончил класс мугама Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы, проходил обучение у легендарных ханенде Хана Шушинского и Сеида Шушинского. В 1965 году Джанали Акберов стал солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, в 1975 году начал работать солистом Азербайджанского государственного театра оперы и балета. Становился лауреатом ряда конкурсов и фестивалей, посетил с гастролями многие страны мира.

В репертуар знаменитого ханенде входили многочисленные народные песни, тэснифы, дэстгяхы и зэрб-мугамы. Джанали Акберов создал неповторимые образы Меджнуна и Ибн Салама ("Лейли и Меджнун"), Шаха Исмаила ("Шах Исмаил"), Керема ("Асли и Керем"), Джамала ("Скала невесты"), Ашуга Гариба ("Ашуг Гариб") и других в мугамных операх.

Будучи преподавателем и заведующим кафедрой мугамного искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, он воспитал плеяду талантливых исполнителей.