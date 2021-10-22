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Меняйло установил сроки нерабочих дней в Северной Осетии

Меняйло установил сроки нерабочих дней в Северной Осетии

Нерабочие дни в связи с пандемией коронавируса вводятся в Северной Осетии с 26 октября по 7 ноября включительно, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меняйло.

Все учреждения здравоохранения будут работать в штатном режиме.

Школы, вузы и ссузы с 25 по 29 октября перейдут на дистанционное обучение, а с 30 октября по 7 ноября в них вводятся каникулы. В детсадах с 26 октября по 7 ноября будут открыты дежурные группы для детей, на родителей которых нерабочие дни не распространяются.

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Вестник Кавказа

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