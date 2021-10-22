ЕС не будет строить пограничных заборов

Евросоюз отказался финансировать строительство заграждений на внешних границах союза из общего бюджета, - сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.заборов на границах

"Есть финансирование по линии бюджета ЕС, это финансирование распространяется не только на оборудование, но и на инфраструктуру. Мы, как в Еврокомиссии, так и в Европарламенте, согласны с тем, что строительство заборов или заслонов с колючей проволокой не должно финансироваться из бюджета ЕС", - сказала Фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС, передает РИА Новости.

Сейчас из-за наплыва нелегальных мигрантов в страны Балтии и Польшу через границу с Беларусью эти государства активно ведут строительство заграждений на внешних европейских границах: так, на границе Беларуси и Польши, впоследствии власти Польши планируют отстроить постоянный забор, оснащенный системой мониторинга и обнаружения движения, строительство которого обойдется польской казне в 1,615 млрд злотых (более $400 млн), а МВД Латвии заключило соглашение о строительстве временного забора на границе с Белоруссией стоимостью в 2,4 млн евро.