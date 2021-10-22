Туристическая тропа от "Архыза" до Красной Поляны заработает снова

Специалисты Русского географического общества (РГО) в сотрудничестве с Фондом "Посети Кавказ" и "Курортами Северного Кавказа" (КСК) намерены воссоздать туристический пеший маршрут от "Архыза" в Карачаево-Черкесии до Красной Поляны на Кубани, разработанный еще в СССР, - сообщил заместитель исполнительного директора - директор Департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов.

"С "Курортами Северного Кавказа" и с Фондом "Посети Кавказ" мы проектируем большую тропу по советскому маршруту. …Я надеюсь, что мы совместными усилиями это сделаем", - сказал он, передает ТАСС.

Для воссоздания тропы потребуются инвестиции - на тропе будут кемпинги, пункты питания, продажа сувениров или туристического оборудования, - добавил специалист.