СКФУ будет готовить специалистов для химпрома

Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) совместно с предприятиями группы компаний "ЕвроХим" будут готовить кадры для химической промышленности страны, - сообщили в пресс-центре вуза.

"Стороны будут проводить совместные мероприятия, которые повысят конкурентоспособность выпускников вуза на рынке труда, обеспечат отрасль молодыми квалифицированными специалистами, а организуют практики и стажировки для студентов СКФУ на предприятиях "ЕвроХим", создав для этого целый научно-образовательный производственный комплекс", - рассказали в пресс-центре, передает ТАСС.

СКФУ уже подписал соглашение с АО "Невинномысский Азот", ООО "ЕвроХим-Белореченские Минудобрения", что позволит обеспечить выпускников вуза высокооплачиваемой работой.

Также СКФУ планирует модернизацию образовательной структуры и создание восьми современных лабораторий, - поведал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.