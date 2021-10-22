Власти Кубани вводят новые антикоронавирусные меры

Все массовые мероприятия запрещаются в Краснодарском крае на период нерабочей неделе с 30 октября по 7 ноября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"С 30 октября по 7 ноября в Краснодарском крае приостанавливается проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий", - указал он.

Посещать точки общепита на курортах совершеннолетние смогут только при наличии справки или QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, при этом заселиться в отель можно и после прививки только одним компонентом.

С 25 октября по 1 декабря на Кубани прекращается проведение детских массовых мероприятий, как спортивных, так и культурных. В этот же период посещать массовые мероприятия совершеннолетние могут только при наличии QR-кода или справки.