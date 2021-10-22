В Махачкале заработала новая линия по переработке шерсти

На Махачкалинской шерстеперерабатывающей фабрике сегодня заработала новая линия, которая принесет Дагестану в год около 1 тыс т качественной продукции, - сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Дагестана.

"Запущена линия по производству топса - тщательно вычесанной специальными машинами шерсти, в которой все волокна вытянуты в одном направлении и уложены в ленту. Цех оснащен кардочесальными, гребнечесальными, ленточными машинами и другим универсальным оборудованием немецкого производства", - сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Оборудование было установлено на предприятии несколько лет назад, однако по разным причинам не было задействовано, и сегодня оно заработало благодаря совместным усилиям партнеров из Казахстана, - пояснили в пресс-службе.

Последние два месяца на ней велись пуско-наладочные работы, а сейчас казахстанские партнеры обучают дагестанских специалистов тонкостям работы за оборудованием.

Теперь дагестанским овцеводам не придется возить сырье далеко за пределы республики, что снизит дорожные и другие связанные с логистикой расходы, а топс сегодня очень востребован, его покупают не только отечественные предприятия легкой промышленности, но также в Беларуси, Китае и в других странах, - отметил заместитель министра Эмин Шайхгасанов.

Напомним, в Дагестане ежегодно в производится около 14,5 тыс т шерсти, около 9,2 тыс т из которой - тонкорунная и полутонкорунная.