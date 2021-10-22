"Газпром" гарантирует "высокую надежность поставок" по РФ и за границу

ПАО "Газпром" продолжит обеспечивать надежные поставки газа в России и за рубеж. Такое сообщение опубликовано на сайте компании по итогам заседания правления, посвященного готовности к зимним пиковым нагрузкам.

"Отмечено, что компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи - обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям", - говорится в нем.

Отмечено, что и сейчас, при устойчиво высоком спросе, "Газпром", как и раньше, выполняет свои контрактные обязательства.

Параллельно компания проводит традиционную масштабную подготовку объектов добычи, транспортировки и хранения "голубого топлива" к холодному сезону, когда его потребление существенно вырастает.

"В настоящее время "Газпром" продолжает закачку газа в хранилища [в России] для восполнения отобранных объемов и создания исторически рекордного оперативного резерва газа - 72,638 млрд кубометров", - добавили в компании.