Кубанский Армавир в третий раз возглавил Андрей Харченко

Депутаты Совета муниципального образования Армавир сегодня переизбрали главу города – в третий раз подряд им стал Андрей Харченко.

В первый раз Харченко возглавил Армавир в 2011 году, когда по собственному желанию ушел в отставку его мэр Сергей Геращенко – нового сити-менеджера тогда выбирали путем голосования горожан, - передает портал Юга.ру.

"Город укрепил промышленный и инвестиционный потенциал, набрал хорошие темпы в реализации национальных проектов и краевых программ. Важно, чтобы муниципалитет и впредь оставался одним из самых экономически устойчивых и благоустроенных на Кубани", - отметил в своем поздравлении мэру заместитель губернатора Кубани Игорь Чагаев.