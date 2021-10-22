Студенческая драка закончилась поножовщиной с раненым в Махачкале (ВИДЕО)

Молодой житель Махачкалы задержан по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью. Такое сообщение опубликовано на странице ГУ МВД по Дагестану в Instagram.

Правоохранители выяснили, что 18-летний студент колледжа нанес проникающее ножевое ранение в живот другому молодому человеку.

"Причиной произошедшего послужила бытовая ссора, переросшая в драку. В ходе потасовки один из участников конфликта выхватил нож и ранил оппонента, который в последующем был госпитализирован", - отметили в управлении.

Сам подозреваемый пояснил, что во время массовой драки с испугался за жизнь однокурсника, начал размахивать ножом и случайно ударил одного из противников.

Молодой человек задержан в порядке ст.91 УПК РФ, открыто уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).