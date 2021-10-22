Минздрав РФ дал добро на одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа

Министерство здравоохранения России разрешило одновременно вакцинироваться от Covid-19 и гриппа, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")", - цитирует его РИА Новости.

В Минздраве заверили, что в ходе доклинических исследований было проверено взаимодействие "Спутника V" с вакциной против гриппа. Ученые выяснили, что одновременное введение препаратов не влияет на их иммуногенность.