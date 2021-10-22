Севастопольских отставных медиков призвали выйти на борьбу с коронавирусом

Острая нехватка медицинского персонала вынудила власти Севастополя обратиться к медицинским работникам-пенсионерам с просьбой встать ряды тех, кто борется с пандемией нового коронавируса.

"Дорогие наши работники частных медицинских центров и пенсионеры-медики… К сожалению, не хватает специалистов во всех сферах: в "красных зонах", больницах, поликлиниках, бригадах скорой помощи, кол-центрах. Нам очень нужны доктора, сестрички. Городу нужна ваша помощь, ваши знания, опыт и милосердие. Прошу вас встать в ряды тех, кто противостоит распространению страшных инфекций", - говорится в открытом обращении вице-губернатора Севастополя Александра Кулагина к врачам-пенсионерам и врачам частных клиник, передает РИА Новости.