Десятки деревьев уронил ветер в Москве

Сильный ветер, дувший сегодня в Москве, уронил более 50 деревьев. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале "Городское хозяйство Москвы".

В нем отмечено, что скорость порывов ураганного ветра достигала 21 м/с.

"По состоянию на 19:00, ветром повалено 52 дерева, повреждены 25 автомобилей", - уточнили в ведомстве.

Сейчас городские службы ликвидируют последствия разгула стихии: они оперативно распиливают и вывозят упавшие деревья, демонтируют пострадавшие конструкции.

Синоптики предупреждают, что сильный ветер будет дуть также сегодня ночью и завтра весь день, порывы будут чуть слабее - 15 м/с.