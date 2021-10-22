Украинские парламентарии поменяют пятерых министров?

Кабмин Украины ждут кадровые решения: украинские депутаты могут заменить до пяти министров, и первый кандидат к отставке - министр обороны страны Андрей Таран.

Президент страны Владимир Зеленский уже определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки, - сообщил глава пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РИА Новости со ссылкой на украинское информационное агентство УНИАН.

Ранее Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. По данным "РБК-Украина" со ссылкой на источники, депутаты могут заменить до пяти министров, помимо министра обороны включая вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра соцполитики Марины Лазебной. Еще два члена кабмина, фамилии которых муссируются во власти - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.