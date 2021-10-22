Дефицит воды в Турции может привести к тяжелым последствиям к 2040 году

Эксперты предупреждают, что с учетом роста населения и увеличения спроса на воду, проблема нехватки водных ресурсов в Турции вызывает тревогу за будущее страны. Проблема нехватки воды становится все более актуальной, особенно с тех пор как Турция была отнесена к странам, сталкивающимся с "дефицитом воды". Рост населения, урбанизация и изменение уровня жизни обостряют проблему еще больше, пишет турецкая "Сабах".

Несмотря на то, что эти факторы играют важную роль в нехватке воды, следует помнить, что доля пресной воды всех мировых запасов водных ресурсов составляет только 2,4% от общего количества, сказала профессор кафедры аквакультуры Университета Чукурова Фатма Чевик, добавив, что из этих 2,4% еще меньше доступно для потребления. "Из этой воды 87% - лед или снег, а 13% - это вода. Из 13% воды 95% - подземные воды, 3% - поверхностные воды, такие как озера, реки и ручьи, и 2% - это почвенная влага", - перечислила она. "Только около 0,3% пресной воды находится в легкодоступных для добычи местах ", - сказала Чевик информационному агентству Ihlas News Agency.

Профессор процитировала отчет Всемирный фонд дикой природы, чтобы подчеркнуть степень нехватки пресной воды. "Если всю воду на Земле можно было бы налить в пятилитровую бутылку, то количество пресной воды, к которому мы, люди, могли бы получить доступ, поместилось бы в одной лишь столовой ложке".

Чевик сказала, что перспективы Турции в контексте ситуации с водой выглядит безрадостно: "Согласно прогнозам к 2040 году, наша страна войдет в список стран с чрезвычайным дефицитом воды. На самом деле, использование воды не сводится лишь к непосредственно питью воды. В производстве каждого употребляемого нами продукта вода используется на каждой стадии, пока он не дойдет до нас. Термин "водный след", который мы начали часто слышать в последнее время, определяется как общий объем пресной воды, используемой для производства товаров и услуг. Это является жизненно важным понятием для людей.

"Согласно исследованию, проведенному Главным управлением водными ресурсами и Всемирным фондом дикой природы, если рассматривать отрасли в нашей стране, 89% водного следа приходится на сельское хозяйство. А в сельском хозяйстве 80% растениеводства - это "зеленая вода" (выпадает в виде дождевых осадков, попадает в почвенную корневую зону и возвращается в атмосферу в виде паров или влаги). Это означает, что для доступа к продовольствию и развития экономики нашей страны необходимы осадки, и что изменение климата окажет на нас сильное воздействие", - заявила Чевик.

Потребление воды в Турции очень велико. "Мы можем лучше понять это, посмотрев на водный след при производстве продуктов. "Например, для производства 1 кг хлопчатобумажной ткани необходимо 11 тысяч литров воды, а на изготовление футболки весом 250 граммов уходит 2 700 литров воды. Стоит нам подумать о нашем гардеробе, мы видим, насколько много воды мы используем, - сказала профессор. - Если приводить примеры из нашей кухни: в среднем на 150-граммовое яблоко приходится 125 литров воды, на 1 кг помидоров - 200 литров, на 1 кг картофеля - 290 литров, на 1 кг кабачков - 350 литров. То же самое и с продуктами животного происхождения. В среднем на 1 кг говядины требуется 15400 литров воды, на 1 кг куриного мяса - 4300 литров, на 1 литр молока - 1200 литров воды. Если учесть, что для изготовления одного ломтика хлеба требуется 40 литров воды, а для одного листа формата А4 необходимо 10 литров воды, становится ясно, что человечеству необходимо пересмотреть свои потребительские привычки", - заключила профессор кафедры аквакультуры Университета Чукурова.

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эффективное потребление воды и предотвращение сокращения ее запасов больше не являются вопросом выбора. Обращаясь к участникам I Совета по водным ресурсам Турции в четверг, Эрдоган коснулся проблемы водных ресурсов. "Расход водных ресурсов - самого ценного и стратегического достояния столетия - будет расти с каждым годом. Защита наших водных ресурсов до того, как они достигнут предела истощения, эффективное потребление воды и предотвращение сокращения ее запасов - это уже не вопрос выбора, а вынужденная необходимость", - сказал он.

Эрдоган отметил важность разумного, а не расточительного использования воды: "Будут постепенно вводиться тарифы, направленные на стимулирование экономного использования воды, при этом тарифы на воду будут разрабатываться с учетом положения малообеспеченных групп населения".