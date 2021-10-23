Завтра Узбекистан выберет президента

Завтра в Узбекистане пройдут президентские выборы, которые станут оценкой реформ, инициированных главой государства Шавкатом Мирзиеевым, и определят дальнейший вектор развития Узбекистана. Эксперты говорят, что результат голосования вполне предсказуем.

Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Эльдор Арипов в статье для Euractiv пишет, что выборы пройдут в условиях нового национального избирательного законодательства, обновленного в соответствии с международными стандартами. Например, введена процедура включения граждан Узбекистана, проживающих за рубежом, в списки избирателей. Они могут голосовать независимо от того, зарегистрированы они в консульском реестре дипломатических представительств или нет. Выборы вызывают большой интерес со стороны международного сообщества. В частности, ожидается присутствие наблюдателей из 50 стран и более 10 международных организаций.

Действующий президент Мирзиеев был выдвинут и единогласно утвержден в качестве кандидата членами Либерально-демократической партии Узбекистана. На X съезде партии он представил ключевые пункты своей предвыборной программы ”Стратегия нового Узбекистана”. Суть его выступления заключалась в том, что в настоящее время демократические реформы в стране приобрели необратимый, стабильный характер, и государство намерено продолжать их реализацию.

Действительно, за последние 5 лет под руководством Мирзиеева условия жизни в Узбекистане улучшились. Атмосфера открытости стала частью жизни общества. Правительство постепенно ликвидировало принудительный и детский труд и создало комплексную систему социальной защиты.

В экономической сфере взят курс на либерализацию, развитие предпринимательства и улучшение инвестиционного климата. Приватизация государственных активов, преобразование государственных предприятий, унификация обменных курсов стали основными условиями ускоренного экономического роста. В течение 2017-2020 годов экономика страны выросла на 24%, промышленность - на 34%, а ВВП на душу населения достиг $1700 по сравнению с $1068 в 2011-2016 годах.

Вырос уровень инвестиционной активности: общий объем инвестиций за небольшой период времени увеличился в 2,1 раза, иностранных - почти в три раза. Благодаря либерализации экономики и упрощению таможенных процедур объем экспорта в 2020 году достиг $ 15,1 млрд, что на 25% больше, чем в 2016 году.

Изменились характер и содержание внешней политики страны. Ташкент определил Центральную Азию в качестве приоритета своей внешней политики. Цель - превратить регион в зону стабильности и устойчивого развития, создать атмосферу доверия и добрососедства, что полностью соответствует подходам ЕС.

Символом такого подхода стали регулярные консультативные встречи глав государств Центральной Азии, инициированные Мирзиеевым. На недавней встрече было принято решение подготовить пятисторонний документ о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в регионе в XXI веке и согласовать проект Дорожной карты развития регионального сотрудничества на 2022-2024 годы.

По мере расширения взаимодействия между странами Центральной Азии на всех уровнях принимаются совместные решения по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес для стран региона: в области безопасности, экономики, инвестиций, туризма, культуры, здравоохранения и окружающей среды.

Ситуация в соседнем Афганистане занимает особое место во внешней политике Узбекистана. В связи с возросшим спросом на продовольственную помощь в Афганистане Всемирная продовольственная программа ООН создала логистический центр в Термезе (Сурхандарьинская область). Сегодня агентства ООН доставляют необходимые гуманитарные грузы в провинции Афганистана. Правительство Узбекистана также отправило 1300 тонн гуманитарной помощи с продуктами питания, медикаментами и одеждой в афганскую провинцию Балх.

Также Ташекнт укрепляет взаимодействие с Евросоюзом. Брюссель пересмотрел собственную политику в отношении региона. Это отражено в обновленной Стратегии ЕС для Центральной Азии за 2019 год. Был усилен акцент на развитие межрегиональных связей, поддержку ЕС политической стабильности и устойчивого развития стран Центральной Азии.

Хорошо зарекомендовали себя институты межрегионального взаимодействия в формате Центральная Азия - Европейский союз. Регулярные встречи в рамках Диалога высокого уровня по политическим вопросам и вопросам безопасности между Европейским союзом и странами Центральной Азии позволяют обмениваться мнениями по серьезным вопросам стабильного и устойчивого развития региона.

Для активизации торгового сотрудничества в 2020 году Европейская комиссия решила досрочно предоставить Узбекистану статус страны-бенефициара Всеобщей схемы преференций (GSP) Plus Европейского Союза, что позволяет осуществлять беспошлинную доставку более 6 тысяч отечественных товаров на европейский рынок.

Сегодня в Ташкенте и Брюсселе серьезное внимание уделяется перспективам развития торгово-экономического взаимодействия в рамках нового всеобъемлющего Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA), которое разрабатывается с 2019 года. Соглашение однозначно станет одним из важных инструментов выстраивания взаимовыгодного сотрудничества с ЕС, в том числе за счет привлечения европейских инвестиций, а также опыта ЕС по ключевым направлениям развития страны.

Одним из важных приоритетов партнерства между ЕС и Центральной Азией стали вопросы, связанные с изменением климата и устойчивым развитием. Стороны инициировали несколько ключевых проектов, в частности ”Европейский Союз - Центральная Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата”, ”Водно-энергетическая программа для Центральной Азии”, ”Зеленая Центральная Азия”.

Для Узбекистана отношения с ЕС стали важным элементом внешнеполитической стратегии. Есть основания полагать, что всесторонний диалог Узбекистана с ЕС переходит на новый качественный уровень и более тесное и целенаправленное сотрудничество по важнейшим направлениям.