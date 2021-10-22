Крым ужесточает требования к прибывающим туристам

Власти Крыма приняли решение серьезно ужесточить антикоронавирусные меры для туристов – в первую очередь это касается заселения в отели, - говорится в указе главы региона.

Теперь заселение для лиц старше 18 лет невозможно без "отрицательного результата на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг", - передает РИА Новости.

ПЦР-тест или QR-код должны быть получены с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, - отмечается в документе.

В противном случае прием и размещение в санаторно-курортных организациях лиц старше 18 лет без наличия этих документов или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 запрещаются, - говорится в документе, подписанном главой правительства Крыма Юрем Гоцанюком.