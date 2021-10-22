Каладзе заявил о полной мобилизации в преддверии второго тура выборов

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что второй тур выборов в органы местного самоуправления очень важен для правящей партии "Грузинская мечта".

"Что касается второго тура, то второй тур для нас очень важен. Мы объявили полную мобилизацию. Продолжаем нашу позитивную избирательную кампанию. Беседуем с избирателями о городе, что собираемся сделать в последующие 4 года вместе с командой", - цитирует его "Грузия Online".

Градоначальник подчеркнул, что с 2017 года "Грузинская мечта" сделала много хороших дел для Тбилиси. По его словам, власти помогли многим людям, семьям, осуществили инфраструктурные проекты, обустроили рекреационные пространства.

При этом Каладзе отметил, что власти представили план, который отвечает нынешним проблемам и вызовам.

Напомним, второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии состоится 30 октября.