Байден одобрил миллиардную помощь на переселение беженцев из Афганистана

США выделят из федерального бюджета почти $1 млрд на операции, связанные с переселением афганских беженцев, - говорится в меморандуме, подписанном президентом страны Джо Байденом.

"...Я постановляю, что для национальных интересов страны важно предоставить помощь в размере, не превышающем $976,1 млн, для удовлетворения неотложных нужд в рамках поддержки операции "Добро пожаловать, союзники", - говорится в документе, направленном президентом госсекретарю США Энтони Блинкену, передает РИА Новости.

Средства будут направлены на переселение лиц, подвергшихся риску в свете сложившихся обстоятельств в Афганистане и другие связанные с этим цели, - говорится в документе.