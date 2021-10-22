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Байден одобрил миллиардную помощь на переселение беженцев из Афганистана

Байден одобрил миллиардную помощь на переселение беженцев из Афганистана

США выделят из федерального бюджета почти $1 млрд на операции, связанные с переселением афганских беженцев, - говорится в меморандуме, подписанном президентом страны Джо Байденом.

"...Я постановляю, что для национальных интересов страны важно предоставить помощь в размере, не превышающем $976,1 млн, для удовлетворения неотложных нужд в рамках поддержки операции "Добро пожаловать, союзники", - говорится в документе, направленном президентом госсекретарю США Энтони Блинкену, передает РИА Новости.

Средства будут направлены на переселение лиц, подвергшихся риску в свете сложившихся обстоятельств в Афганистане и другие связанные с этим цели, - говорится в документе.

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Вестник Кавказа

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