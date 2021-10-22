Стеклянный купол отправил в реанимацию жительницу Нур‑Султана

Стеклянный купол из-за ветра упал с крыши бизнес-центра на женщину в Нур‑Султане. Об этом рассказали в управлении столичного здравоохранения.

"Пациент с политравмами, травмами головного мозга доставлена в многопрофильную городскую больницу №2. Состояние пациента на момент поступления оценивалось как тяжелое. В срочном порядке женщина была прооперирована и в настоящее время находится в отделении реанимации", - приводит слова представителя пресс-службы Sputnik Казахстан.

Между тем в департаменте полиции уточнили, что 56-летняя женщина была травмирована из-за падения на нее металлического купола в результате сильного порыва ветра, ведется досудебное расследование по ст.306 УК РК, назначены необходимые экспертизы.