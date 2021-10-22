Израильский министр назвал встречу Путина с Беннетом "очень важной и успешной"

Руководитель Минстроя Израиля Зеэв Элькин, сопровождающий главу правительства Нафтали Беннета в ходе визита в Сочи, охарактеризовал прошедшие сегодня переговоры израильского премьера с российским президентом Владимиром Путиным как "успешные" и "очень важные". Соответствующее сообщение министра опубликовано в Twitter.

"Очень важная и успешная встреча с президентом России длилась пять с половиной часов", - цитирует его ТАСС. Уточняется, что именно Элькин выступил переводчиком во время переговоров Беннета с Путиным.

Ранее канцелярия главы Кабмина Израиля назвала первую встречу двух лидеров "теплой и позитивной", отметив, что "на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений".