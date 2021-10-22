Догузова: Ростуризм поддержит малый турбизнес

Ростуризм поддержит туристический бизнес страны в условиях новых коронавирусных ограничений, - сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

"Воспользоваться программами поддержки в индустрии гостеприимства смогут агенты и операторы, экскурсионные компании, гиды, гостиницы и иные средства размещения, санатории, общепит, организаторы выставок, конференций и развлекательных мероприятий, музеи и другие", - рассказала Догузова, подчеркнув, что такие меры поддержки были востребованы в прошлом году, передает РИА Новости.

Подать заявки на участие в программе смогут порядка 300 тыс представителей малого и среднего бизнеса, - отметила Догузова, пояснив: первая мера - это безвозмездные гранты на зарплаты сотрудникам из расчета один МРОТ (12,8 тыс рублей) на одного занятого. Выплаты будут осуществляться через восемь рабочих дней с даты подачи заявления.

Вторая мера - льготный кредит при условии сохранения занятости: первые полгода погашать его не нужно, затем предприниматели будут гасить его по льготной ставке в 3%.