Иранский форвард "Зенита" может перебраться во Францию

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун может продолжить карьеру во Франции. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

26-летний иранский форвард является главной целью "Лиона" на ближайшее трансферное окно. Французский клуб готов заплатить за игрока 7-8 млн евро, передает Sports.ru.

Напомним, срок действующего контракта Азмуна с "Зенитом" истекает летом 2022 года. В сезоне 2020/21 нападающий провел за "Зенит" 24 матча в чемпионате России, отметившись в них 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В нынешнем сезоне Азмун провел 12 матчей за "Зенит", на его счету шесть голов и одна голевая передача.