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Ветер сломал мерлоны на стене Кремля

Ветер сломал мерлоны на стене Кремля

Сильный ветер повредил три зубца на Кремлевской стене в Москве, об этом рассказал представитель экстренных служб.

По его словам, при одном из порывов ветра, скорость которого достигала 18 м/с, "произошло обрушение строительных лесов площадью 20 кв м с последующим повреждением трех мерлонов [зубцов] на кремлевской стене", передает РИА Новости.

Источник уточнил, что вход на Красную площадь пришлось временно ограничить, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о ветре до 20 м/с, оно останется в силе до вечера.

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