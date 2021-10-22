Студент ранил двоих в общежитии университета в Караганде

Поножовщина произошла в общежитии университета имени Букетова в Караганде, такое сообщение распространил областной департамент полиции.

В нем говорится, что прошлой ночью в общежитии подрались студенты, один из них схватился за нож.

В результате 22 октября примерно в 2.40 по местному времени (23.40 мск) в больницу из общежития с ножевыми ранениями были привезены два студента - 17-ти и 18-ти лет.

"По данному факту начато досудебное расследование. На месте задержан 17-летний подозреваемый. Он признался, что из-за неприязненных отношений нанес ножевые ранения", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Устанавливаются обстоятельства преступления.