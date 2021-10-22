Беларусь попадет под новые санкции ЕС из-за ситуации с мигрантами

Европейский союз собирается ввести новые санкции в отношении руководства Беларуси на фоне с ситуации с мигрантами, которых, как утверждает Евросоюз, республика переправляет в Европу. Об этом говорится в заявлении лидеров стран ЕС, распространенном по итогам саммита в Брюсселе.

"Евросоюз продолжит в срочном порядке противодействовать продолжающейся гибридной атаке от белорусского режима", - сказано в нем.

В заявлении подчеркивается, что под ограничительные меры попадут как физические, так и юридические лица.

В Евросоюзе акцентировали внимание на том, что не приемлют попытки третьих стран использовать мигрантов в политических целях. Саммит ЕС также призвал Беларусь вернуться к соблюдению соглашения о реадмиссии, позволяющее высылать мигрантов обратно, передает ТАСС.

Ранее федеральная полиция Германии представила данные, согласно которым с начала августа 2021 года через Беларусь в ФРГ нелегально добрались почти 4 тыс иностранцев, 1183 из которых сделали это в первую неделю октября.