К газовому на Украине прибавился водный кризис

Почти все жители Украины пьют непригодную для человека водопроводную воду, - заявил депутат Верховной рады страны Александр Колтунович.

Ссылаясь на исследования Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины, парламентарий отметил, что Украина относится к необеспеченным водными ресурсами странам при расчете на человека, а принятая в стране программа "Питьевая вода Украины" остро нуждается в финансировании, - передает РИА Новости.

О том, что качество питьевой воды в большинстве городов страны не соответствуют требуемым, говорят и многочисленные рейтинги, - добавил политик.