Бухгалтеры вуза похищали стипендии студентов и зарплаты преподавателей в Дагестане

Работников Дагестанского государственного технического университета осудят за хищение стипендий на сумму более 90 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установило версии следствие, с 2015 по 2018 годы два ведущих бухгалтера, действуя в составе ОПГ, отправляли деньги со стипендиального счета вуза на расчетные счета доверенных лиц, а затем обналичивали их.

Кроме того, подозреваемые ставили фальшивые подписи в платежных ведомостях о получении зарплаты и премий сотрудниками ДГТУ, получали с лицевого счета наличные деньги, не внося их в кассу учебного заведения.

В общей сложности им удалось похитить более 90 млн рублей.

Открыты уголовные дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)".

В надзорном ведомстве уточнили, что уголовные дела против обвиняемых были выделены в отдельные производства из-за заключения досудебных соглашений о сотрудничестве, они направлены в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.