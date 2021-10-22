Минздрав Подмосковья выдал пессимистичный прогноз по коронавирусу

Новая волна коронавируса может сохраниться до декабря, стабилизации ситуации пока не наблюдается, - сообщила зампред правительства региона - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"Текущая волна, которая началась у нас с 15 сентября, повторяет все тренды, которые были прошлой осенью, прошлого подъема заболеваемости. Если делать прогноз с учетом случаев ОРВИ, гриппа и всего прочего, то она будет приблизительно такая же, как и прошлая осенняя волна, то есть до декабря месяца мы будем идти на достаточно высоких цифрах по выявляемости и госпитализации, если не будут соблюдаться принятые ограничительные меры", - поведала Стригункова, передает ТАСС.

Рост заражения коронавирусом по области фиксируется седьмую неделю подряд, случаев коронавирусной инфекции больше, чем в какую-либо из предыдущих волн - заражаемость очень высокая, и пока никакой стабилизации не наблюдается, - добавила зампред.

Также в регионе сильно растет распространение ОРВИ, есть случаи гриппа, все это в совокупности дает очень большую нагрузку на систему здравоохранения. И хотя уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в регионе высокий, однако и он недостаточен в такой ситуации, - уверена глава подмосковного Минздрава.