Названо имя нового главы МВД Карачаево-Черкесии

ГУ МВД по Карачаево-Черкесской республике возглавил полковник Олег Мальцев, ранее занимавший пост замглавы МВД по Удмуртии, рассказали в ведомстве.

Как сообщает "Интерфакс", Мальцев родился в 1963 году в городе Красноуральск (Свердловская область), окончил Омскую высшую школу милиции по специальности "юриспруденция".

К службе в органах внутренних дел приступил в сентябре 1987 года, трудился на разных должностях, включая и руководящие.

До Мальцева ГУ МВД по КЧР с марта прошлого года по август текущего года возглавлял Александр Мельниченко.