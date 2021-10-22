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Названо имя нового главы МВД Карачаево-Черкесии

Названо имя нового главы МВД Карачаево-Черкесии

ГУ МВД по Карачаево-Черкесской республике возглавил полковник Олег Мальцев, ранее занимавший пост замглавы МВД по Удмуртии, рассказали в ведомстве.

Как сообщает "Интерфакс", Мальцев родился в 1963 году в городе Красноуральск (Свердловская область), окончил Омскую высшую школу милиции по специальности "юриспруденция".

К службе в органах внутренних дел приступил в сентябре 1987 года, трудился на разных должностях, включая и руководящие.

До Мальцева ГУ МВД по КЧР с марта прошлого года по август текущего года возглавлял Александр Мельниченко.

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Вестник Кавказа

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