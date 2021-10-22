Ипотека для покупки частного дома станет доступнее

Российское правительство приняло решение расширить программу льготной ипотеки, которая теперь затронет и покупку частных домов.

"По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов", - сказал председатель правительства сегодня на заседании кабинета министров, передает ТАСС.

Льготная ипотека по ставке не выше 7%, которая была продлена до 1 июля 2022 года, теперь заработает и в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), - отметил председатель правительства.

Льготы коснутся тех заемщиков, которые намерены купить частный жилой дом у застройщиков, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей по договору купли-продажи или построить его сами, а также для покупки земли под индивидуальное жилое строительство, - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Это позволит выдать около 15 тыс кредитов на покупку и строительство частных домов более чем на 30 млрд рублей, - говорится в сообщении кабмина.