Россия и Казахстан утвердили проекты итоговых документов по демаркации

В Москве сегодня завершилось стартовавшее 18 октября 113‑е заседание Совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

В нем говорится, что участники заседания "утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки российско-казахстанской государственной границы".

Кроме того, стороны рассмотрели комплекс вопросов, касающихся обозначения линии госграницы на различных участках, и продолжили разработку планов на новый год.

Очередное заседание Комиссии пройдет в ноябре текущего года в Казахстане.