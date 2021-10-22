Женщина погибла в аварии в Котайкской области

Смертельное ДТП случилось в Котайкской области, об этом пишут армянские СМИ.

По данным Shamshyan.com, трагедия произошла сегодня в 15:00 (14:00 мск) на автотрассе Ереван-Севан. Машина ВАЗ врезалась в бетонное ограждение в селе Лернанист.

В результате пассажирка автомобиля умерла на месте аварии, еще один человек получил травмы.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.242 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК РА.

Полицейские и следователи устанавливают личности водителя и пассажирки.