В Буденновске мужчина украл пожертвования детям

Мужчина украл из магазина в Буденновске ящик с пожертвованиями детям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД России по Ставропольскому краю.

В полицию с заявлением о грабеже обратилась работница магазина. Она рассказала, что неизвестный зашел в магазин и похитил принадлежащий фонду помощи детям бокс с пожертвованиями с 10 тыс рублей.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что злоумышленником является ранее судимый 43-летний житель Свердловской области. По словам подозреваемого, похищенные деньги он собирался потратить на алкогольные напитки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.