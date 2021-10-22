В Кремле оценили отношения с НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ на постоянной основе меры для защиты собственных интересов.

"Буквально позавчера в плане Союзного государства слышали заявления нашего министра обороны о принимаемых мерах. И так далее, и тому подобное. То есть это постоянный процесс", - сказал он, говоря об отношениях России с НАТО.

Представитель Кремля подчеркнул, что у России никогда не было иллюзий насчет Североатлантического альянса. "Мы знаем суть этого альянса, это как раз и есть подтверждение этой сути", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, в начале октября НАТО сократила численность миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Российские дипломаты должны покинуть Брюссель до конца октября.