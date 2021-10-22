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Во время переправы с парома под Астраханью ушел под воду трактор и прицепы

Во время переправы с парома под Астраханью ушел под воду трактор и прицепы

Сегодня днем у села Владимировка в Енотаевском районе Астраханской области во время переправы через приток Волги – реку Енотаевку – ушел под воду трактор и два прицепа, - сообщили в главке МЧС РФ по региону.

"В 15:03 (14:03 мск) поступило сообщение о съезде техники с парома. По предварительной информации, пострадал тракторист, он извлечен из воды", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Работа переправы приостановлена, на месте ЧП работают представители экстренных служб региона.

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Вестник Кавказа

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